В Адыгее пройдет международный турнир по боксу

Боксеры России и зарубежья встретятся на арене Дворца спорта «Якуб Коблев», сообщил порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев.

По его словам, главным боем вечера станет противостояние краснодарца Руслана Файфера и сибиряка Юрия Кашинского. Они встретятся в отборочном поединке по версии IBF. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе, которым на данный момент владеет кубинский боксер Юньер Дортикос.



В рамках полутяжелого веса пройдет бой за пояс WBO Global. В поединке встретятся 33-летний Максим Власов и Эммануэль Мартей из Ганы. Самым конкурентным боем ожидается поединок от двух еще ни разу не побежденных спортсменов. Сергей Кожухарь — молодой российский спортсмен из Крымска встретит на ринге гостя из Молдовы Виктора Ялимова.

«Сергей, несмотря на свой молодой возраст, уже стал чемпионом России среди профессионалов, а его соперник — неоднократный чемпион Республики Молдова, серебряный призер первенства мира, чемпион СНГ и славянских стран по профессиональному боксу. Оба боксера победили в семи профессиональных поединках и не проиграли ни одного боя», — рассказали в республиканском спорткомитете.

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Кроме того, на турнире встретятся чемпион Южного федерального округа Игорь Ионов и чемпион Сахалинской области Максим Летвинец.