Адыгею на международном турнире по боксу представят два молодых спортсмена

На международном турнире по профессиональному боксу «Сердце Кавказа» Адыгею представят Игорь Ионов и Сергей Врадий

Первый международный турнир по профессиональному боксу «Сердце Кавказа» состоится в Майкопе 30 ноября и объединит 16 участников из пяти стран, рассказал промоутер турнира Алексей Васильев.

По его словам, на турнире пройдет восемь боев среди профессиональных спортсменов разной весовой категории. Так, 25-летний чемпион Южного федерального округа по боксу Игорь Ионов в супертяжелом весе встретится с призером Дальневосточного округа из Южно-Сахалинска Максимом Летвинцом.

Для 19-летнего Сергея Врадия, который выступит в весе до 68 кг, турнир «Сердце Кавказа» станет профессиональным дебютом. Ему будет противостоять 24-летний спортсмен из Темрюка Самвел Погосян.

«Оба спортсмена из Адыгеи очень перспективные. В целом в республике хорошая школа бокса. Предстоящий турнир позволит открыть новые имена, даст импульс дальнейшему развитию профессионального бокса в Адыгее», — отметил Васильев.

По его словам, 29 ноября в 17:00 в развлекательном комплексе «Джой ленд» в Майкопе состоятся открытые процедуры Face to Face и взвешивание спортсменов.

Напомним, турнир откроется 30 ноября во Дворце спорта «Якуб Коблев». Главным боем вечера станет противостояние краснодарца Руслана Файфера и сибиряка Юрия Кашинского. Они встретятся в отборочном поединке по версии IBF. Победитель сразится за титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе, которым сейчас владеет кубинский боксер Юньер Дортикос.