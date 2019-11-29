Жителям Краснодара повысят налог на коммерческую недвижимость

Краснодарский край

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Депутаты городской думы Краснодара 29 ноября повысили налог на коммерческую недвижимость для физических лиц

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Ставка налога на имущество увеличится с 0,7% до 1% от кадастровой стоимости. Повышение налога коснется жителей Краснодара, у которых есть коммерческая недвижимость — офисы, магазины, станции техобслуживания, сдаваемые в аренду или используемые для бизнеса.

Физлица начнут платить налог по новой ставке в 2021 году, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. В мэрии добавили, что после увеличения ставки этого налога ожидают дополнительные поступления в бюджет — около 141 млн рублей в год. Налог на жилую недвижимость не изменится.

Напомним, срок уплаты транспортных, земельных и имущественных налогов за 2019 год истекает 2 декабря. Оплатить их можно через «Личный кабинет налогоплательщика».

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Жителям Краснодара повысят налог на коммерческую недвижимость

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