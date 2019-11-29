Жителям Краснодара повысят налог на коммерческую недвижимость

Ставка налога на имущество увеличится с 0,7% до 1% от кадастровой стоимости. Повышение налога коснется жителей Краснодара, у которых есть коммерческая недвижимость — офисы, магазины, станции техобслуживания, сдаваемые в аренду или используемые для бизнеса.

Физлица начнут платить налог по новой ставке в 2021 году, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. В мэрии добавили, что после увеличения ставки этого налога ожидают дополнительные поступления в бюджет — около 141 млн рублей в год. Налог на жилую недвижимость не изменится.