Россияне должны оплатить налоговые уведомления до 2 декабря

В мэрии города призвали жителей вовремя оплатить транспортный, земельный и имущественные налоги физических лиц.

«Важно понимать, что основная часть средств — земельный и налог на имущество физических лиц — поступает непосредственно в бюджет Краснодара. То есть направляется на реализацию социальных программ и проектов, благоустройство территорий, решение главных вопросов городской жизни», — отметил и.о. директора департамента финансов Александр Чулков.

По его данным, в 2018 году в казну города поступило налогов на имущество в сумме больше 2 млрд 919 млн рублей. В общем объеме собственных доходов бюджета доля имущественных налогов составляет 18,9%.

Сейчас идет рассылка налоговых уведомлений. По почте их получат те, кто не оформил доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России. В департаменте уточнили, что в этом году квитанции в уведомлениях дополнены QR-кодами и штрих кодами, а также уникальными индексами на документе. С их помощью можно оплатить начисления через банковские терминалы или в мобильных приложениях.

Краснодарцам, у которых есть доступ к личному кабинету, нужно самостоятельно распечатать квитанции и оплатить их или заплатить онлайн в личном кабинете.

В этом году жители краевой столицы будут оплачивать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости. Кадастровую стоимость своего имущества можно уточнить на официальном сайте Росреестра. Там нужно ввести кадастровый номер или адрес объекта.

Кроме того, самостоятельно рассчитать налог на имущество физлиц можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц». Для этого нужно ввести кадастровый номер и сумму ранее действующего налога от инвентаризационной стоимости объекта.

Оформить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика» можно, обратившись в любую из инспекций ФНС России по Краснодару. Это позволит получать информацию об объектах налогообложения, налоговых начислениях, формировать квитанции для оплаты налогов через учреждения кредитно-финансовой системы, оплатить их онлайн.