В Сочи созрели «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок

Растение находится за фонтаном «Мальчик с рыбкой». Плоды «мыльного дерева» обладают уникальными моющими свойствами: они содержат большое количество сапонинов — легкорастворимых элементов, которые при соединении с водой дают обильное количество пены.

С давних времен плоды сапиндуса применяли в качестве естественного моющего средства. В Индии по сей день используют «мыльные орехи» в качестве шампуней и мыла. Плоды сапиндуса обладают антисептическими, антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными, охлаждающими, смягчающими, питательными, увлажняющими и отбеливающими свойствами.