В Сочи созрели «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок
В сочинском парке «Дендрарий» в конце ноября начало плодоносить «мыльное» дерево — сапиндус Друммонда
Растение находится за фонтаном «Мальчик с рыбкой». Плоды «мыльного дерева» обладают уникальными моющими свойствами: они содержат большое количество сапонинов — легкорастворимых элементов, которые при соединении с водой дают обильное количество пены.
С давних времен плоды сапиндуса применяли в качестве естественного моющего средства. В Индии по сей день используют «мыльные орехи» в качестве шампуней и мыла. Плоды сапиндуса обладают антисептическими, антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными, охлаждающими, смягчающими, питательными, увлажняющими и отбеливающими свойствами.
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Мытье мыльными орехами подходит для любого типа кожи, также их можно использовать при стирке. Сегодня плоды сапиндуса широко используют в качестве сырья для производства натуральных моющих средств, мыла, шампуней, бальзамов и другой косметической продукции. Косточки идут на изготовление украшений, а древесина используется в кораблестроении.
Мыльное дерево можно вырастить в домашних условиях, сапиндус хорошо размножается семенами и нетребователен в уходе, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором.
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