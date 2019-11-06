В Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором

Земляничник крупноплодный — небольшое дерево из семейства вересковых, которое цветет осенью. Оно считается символом Италии из-за сочетания цветов: зеленые листья, белые цветы и красные плоды напоминают триколор страны. Высокая декоративность растения обусловлена совпадением времени цветения и плодоношения, отчего на ветвях одновременно можно видеть и цветы, и плоды.

У растения кожистые, блестящие и зубчатые вечнозеленые листья, а также зеленовато-белые мелкие, как у ландыша, цветки, за что его еще называют ландышевым деревом, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Спелые плоды земляничника похожи на садовую землянику. Их едят свежими, а также варят джем или делают ликер. В Португалии из растения готовят национальный алкогольный напиток медронхо (крепкий бренди), в Албании — традиционный напиток ракия (раки коцимаредже). В Мадриде установили памятник «Медведь и земляничное дерево».

Как писали Юга.ру, в сочинском «Дендрарии» высадят саженцы еще одного редкого растения — фиалкового дерева-жакаранды. Их семена парку подарила жительница Санкт-Петербурга.