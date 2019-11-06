В Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором

Краснодарский край

Распечатать

В сочинском парке «Дендрарий» в ноябре зацвел земляничник крупноплодный

Земляничник крупноплодный — небольшое дерево из семейства вересковых, которое цветет осенью. Оно считается символом Италии из-за сочетания цветов: зеленые листья, белые цветы и красные плоды напоминают триколор страны. Высокая декоративность растения обусловлена совпадением времени цветения и плодоношения, отчего на ветвях одновременно можно видеть и цветы, и плоды.

У растения кожистые, блестящие и зубчатые вечнозеленые листья, а также зеленовато-белые мелкие, как у ландыша, цветки, за что его еще называют ландышевым деревом, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Спелые плоды земляничника похожи на садовую землянику. Их едят свежими, а также варят джем или делают ликер. В Португалии из растения готовят национальный алкогольный напиток медронхо (крепкий бренди), в Албании — традиционный напиток ракия (раки коцимаредже). В Мадриде установили памятник «Медведь и земляничное дерево».

Как писали Юга.ру, в сочинском «Дендрарии» высадят саженцы еще одного редкого растения — фиалкового дерева-жакаранды. Их семена парку подарила жительница Санкт-Петербурга.

Парки Погода Растениеводство Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Яблоновском мосту снова сбили габаритные ворота
Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи
Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором
Суд разрешил возобновить работу ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за подтеков на стенах и паутины
В Сочи при чистке дна и берегов реки Мзымты нанесли ущерб природе на 20 млн рублей

Лента новостей

Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны в Краснодаре

6 ноября представили проект набережной в Юбилейном

Статьи Партнерский

Как открыть свой бизнес в Краснодаре? На примере барбершопов Hardy

Детальный разбор проекта и история четырех лет предпринимательства

Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Даша Шопина пропала в мае 2019 года

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале