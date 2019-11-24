В Юбилейном микрорайоне Краснодара завершили ремонт теплотрассы
В Краснодаре днем 24 ноября устранили аварию на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне
Напомним, авария произошла рано утром на трубопроводе в районе улиц Проспект Чекистов и Рождественской набережной. Без отопления и горячей воды остались 25 домов, в 18 из них подачу тепла восстановили уже к 11:00. В 13:00 специалисты закончили все работы на трубопроводе и подключили оставшиеся семь домов. Скоро в них вернется тепло и горячая вода.
В АО «АТЭК» и департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что сейчас система заполняется от магистральной теплотрассы к теплопунктам, а уже от них тепло поступит к потребителям.
«Процесс заполнения, чтобы горячая вода дошла в квартиры жителей, потребует времени», — добавили в пресс-службе администрации краевой столицы.
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