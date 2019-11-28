При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб экс-начальник полиции Еревана и его дядя

Бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян погиб при взрыве на пивоварне в Пятигорске. Он был ее владельцем

Взрыв на территории частной пивоваренной компании «Сюрприз» произошел утром 28 ноября. После начался пожар, огонь распространился на площади 20 кв. метров.

В результате ЧП погибли два работника предприятия. Выяснилось, что это были владелец пивоварни — Ашот Карапетян, который до 2016 года занимал должность начальника полиции Еревана. После увольнения он отправился в Россию, где основал свой бизнес. Второй погибший — его дядя, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным администрации города, у пивоварни не было разрешения на подключение к газовым сетям.

Причина взрыва выясняется.

Карапетян занимал должность начальника полиции Еревана с 2013 по 2016 год. Его уволили после событий с захватом вооруженной группировкой «Сасна црер» территории патрульно-постового полка полиции Еревана в июле 2016 года. До увольнения Карапетяна привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные во время разгона демонстрации в поддержку членов вооруженной группировки столице Армении 29 июля.