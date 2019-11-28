Два человека погибли после взрыва в пивоварне в Пятигорске

Ставропольский край

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На ставропольском предприятии 28 ноября произошел пожар, в котором погибли два работника

Взрыв случился на территории частной пивоваренной компании «Сюрприз». После взрыва начался пожар, огонь распространился на площади 20 кв. метров. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. 

В результате ЧП погибли два работника предприятия, сообщил RT.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают следователи, спасатели и полицейские, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным администрации города, у пивоварни не было разрешения на подключение к газовым сетям, отметило РИА «Новости».

В августе пожар из-за взрыва газа произошел в цехе по переработке шерсти в Владикавказе. В ЧП пострадали 12 человек.

Взрыв Газ МЧС Пятигорск Следственный комитет смерть

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