В Сочи пляжи «Ривьера» и «Маяк» соединит пешеходный мост

Сочинские пляжи «Ривьера» и «Маяк» планируют соединить пешеходным мостом через реку Сочи

О реконструкции одного из самых популярных мест курорта — парка «Ривьера» стало известно в октябре. Начнутся работы с преобразований на набережной одноименного пляжа.

Здесь планируется обустроить пляжную полосу и сделать широкие пешеходные дорожки. В перспективе планируется создать единую прогулочную зону между пляжами «Ривьера» и «Маяк» с пешеходным мостом через реку. Концепция благоустройства прибрежной территории «Ривьеры» предполагает сохранение исторической красоты места в современном обрамлении, отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

На набережной уже начали демонтировать незаконные строения. Их самостоятельно разбирают арендаторы и собственники.

Как писали Юга.ру, в Сочи в ноябре по решению суда приставы опечатали пляж «Красный штурм».