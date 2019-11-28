В Сочи пляжи «Ривьера» и «Маяк» соединит пешеходный мост
Сочинские пляжи «Ривьера» и «Маяк» планируют соединить пешеходным мостом через реку Сочи
О реконструкции одного из самых популярных мест курорта — парка «Ривьера» стало известно в октябре. Начнутся работы с преобразований на набережной одноименного пляжа.
Здесь планируется обустроить пляжную полосу и сделать широкие пешеходные дорожки. В перспективе планируется создать единую прогулочную зону между пляжами «Ривьера» и «Маяк» с пешеходным мостом через реку. Концепция благоустройства прибрежной территории «Ривьеры» предполагает сохранение исторической красоты места в современном обрамлении, отметили в пресс-службе мэрии Сочи.
На набережной уже начали демонтировать незаконные строения. Их самостоятельно разбирают арендаторы и собственники.
Как писали Юга.ру, в Сочи в ноябре по решению суда приставы опечатали пляж «Красный штурм».
Читайте также
На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.»
СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы
В Сочи из больницы уволили главу ячейки профсоюза «Альянс врачей»
Ее обвинили в нарушении врачебной тайны
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.