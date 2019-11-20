В Сочи приставы опечатали пляж «Красный штурм» из-за долгов компании
В Сочи в ноябре по решению суда приставы опечатали пляж «Красный штурм»
Пляж опечатали по решению Центрального суда курорта. Судебные приставы Хостинского районного отдела запретили въезд транспорта и парковку на территории муниципального пляжа «Красный штурм», принадлежащего ООО «Олимп Холидейс». Там также запретили размещать транспорт и электротехнику. Заезжать позволили только автотранспорту спецслужб.
Кроме того, приставы опечатали шлагбаум на дороге, ведущей на пляж. Должнику сообщили о действиях сотрудников ФССП, однако его на месте не было, рассказали 20 ноября в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Геленджике в районе городского пляжа в августе снесли аквапарк «Дельфин», который закрыли судебные приставы.
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