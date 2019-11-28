В Адыгее устроили конкурс новогодних игрушек в этностиле
В Адыгее до 20 декабря будет проходить второй региональный конкурс «Новогодняя игрушка в этническом стиле»
Участие в конкурсе могут принять все увлекающиеся и занимающиеся народными художественными промыслами и ремеслами. Для этого нужно создать новогоднюю игрушку в этническом стиле, при ее изготовлении необходимо соблюсти традиционные технологии и ремесла народов Адыгеи.
«Каждый участник может предоставить в Центр народной культуры республики от одной до трех работ — это может быть шарик, кубик, кукла и так далее. Желательно, чтобы размер новогодней игрушки не превышал 15 см», — отметили в министерстве культуры Адыгеи.
При выборе победителя будет оцениваться соблюдение тематики, эстетичность, креативность, прочность и безопасность.
Все работы участников конкурса сохранят для будущего музея Ассоциации «Промыслы и ремесла Адыгеи». А победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявшим десять первых мест, вручат дипломы и приглашения на новогоднюю елку главы Республики Адыгея.
Организатором конкурса выступила Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи при поддержке республиканского министерства культуры.
Как писали Юга.ру, в прошлом году этнические игрушки, сделанные участниками конкурса, украсили главную новогоднюю елку Майкопа.
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