В Адыгее устроили конкурс новогодних игрушек в этностиле

В Адыгее до 20 декабря будет проходить второй региональный конкурс «Новогодняя игрушка в этническом стиле»

Участие в конкурсе могут принять все увлекающиеся и занимающиеся народными художественными промыслами и ремеслами. Для этого нужно создать новогоднюю игрушку в этническом стиле, при ее изготовлении необходимо соблюсти традиционные технологии и ремесла народов Адыгеи.

«Каждый участник может предоставить в Центр народной культуры республики от одной до трех работ — это может быть шарик, кубик, кукла и так далее. Желательно, чтобы размер новогодней игрушки не превышал 15 см», — отметили в министерстве культуры Адыгеи.