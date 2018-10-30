Новогоднюю елку в Адыгее украсят игрушками в этническом стиле

Адыгея

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В Адыгее объявили первый региональный конкурс на изготовление новогодней игрушки в этническом стиле

Лучшие изделия украсят главную новогоднюю елку республики. Такое решение приняли организаторы конкурса — Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи при поддержке министерства культуры республики и Центра народной культуры Адыгеи.

К участию в конкурсе приглашаются все школьники республики. При изготовлении игрушки им предлагается использовать традиционные ремесла жителей Адыгеи: золотое шитье, вязание, резьба по дереву, кузнечество и другие. При этом игрушки должны соответствовать праздничной новогодней тематике.

Конкурс будет проходить с 1 ноября по 1 декабря. Каждый участник может предоставить от одной до трех работ. Желательный размер новогодней игрушки — 5-9 см в диаметре.

Всем участникам конкурса вручат дипломы. Победитель и лауреаты конкурса, занявшие десять первых мест, получат приглашения на новогоднюю елку главы Адыгеи. Работы сохранят для будущего музея «Промыслы и ремесла Адыгеи, сообщили в министерстве культуры республики.

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