В Краснодаре пройдет туристский праздник «Адыгея: горы удовольствий»

В Краснодаре 1 декабря состоится фестиваль «Адыгея: горы удовольствий», на котором в рамках большого праздника презентуют туристские возможности республики

В ходе мероприятия расскажут о гостевых домах, отелях и туристических комплексах Адыгеи, предложат программы активного отдыха, экскурсионные маршруты.

Для гостей подготовят угощения из блюд традиционной национальной кухни, в том числе адыгейского сыра. Будут открыты выставка изделий мастеров народных ремесел, ярмарка подарков в этностиле. Там же организуют фотозоны, традиционные игры и развлечения, гастрономические и ремесленные мастер-классы.

«Дерево и металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани — и все это на глазах гостей превратится в рукотворную красоту. Все желающие смогут попробовать сами взять в руки инструменты и хотя бы на полчаса почувствовать себя учеником мастера», — рассказали организаторы мероприятия.

В программе праздника также национальные песни, танцы, спектакль детского театра кукол, игровой квест. Главным призом для участников станет отдых в отелях и туристических объектах Адыгеи.

Праздник организован туристской организацией «Адыгея: горы удовольствий» при поддержке комитета республики по туризму и курортам. Он пройдет на базе торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл».