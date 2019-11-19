В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону
В Краснодаре 19 ноября на улице Стасова состоялась церемония открытия доски почетному гражданину города Иосифу Кобзону
Памятную доску установили на стене Дворца искусств творческого объединения «Премьера». В открытии участвовали вдова артиста Нелли Кобзон и сын Андрей Кобзон.
«Для нас очень ценно, что он любил Краснодар и часто бывал в нашем городе, был председателем жюри многочисленных творческих конкурсов. Много раз выступал на праздновании дня города. Визитная карточка Краснодара, известная сегодня в России и за рубежом, творческое объединение „Премьера“, — создано при его участии», — отметил глава города Евгений Первышов.
Вдова Кобзона добавила, что он «всегда стремился попасть в Краснодар на гастроли, готовился, создавал новую программу», а «дружба с Леонардом Гатовым [основатель ТО «Премьера» — Юга.ру] многое значила для него».
О том, что в Краснодаре установят памятную доску советскому и российскому артисту, в августе сообщил RT. Автором доски стал кубанский скульптор Владимир Зеленко. Его эскиз предварительно согласовывали с Нелли Кобзон.
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