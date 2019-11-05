ВСК наградили дипломом за лидирующие позиции в ДМС

В Москве в пятый раз прошел ежегодный Форум лидеров страхового рынка «Время digital», где САО «ВСК» наградили дипломом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании.

ВСК регулярно повышает свои позиции в рейтинге Топ-10 по сборам в ДМС, а также постоянно модернизирует уже существующие программы страхования. Кроме работы с продуктами для физических лиц, компания уделяет внимание и корпоративным клиентам. Недавно ВСК запустила личный кабинет для застрахованных лиц, программы страхования дополнили сервисами, обеспечивающими Well-Being среду — психологической и юридической поддержкой, телемедицинскими услугами.

В будущем ВСК планирует включить в корпоративные программы ДМС сервис «спортшкола online», который позволит застрахованным лицам тренироваться с опытными квалифицированными тренерами в любой точке России. В рамках этой программы можно будет получать инструкции от тренеров, основанные на оценке предоставленных данных, в том числе видеозаписи исполнения индивидуально составленных программ и заданий, сообщили в пресс-службе САО «ВСК».

«Благодаря высокому доверию граждан к ВСК и ее продуктам, мы смогли добиться таких впечатляющих результатов. С помощью наших клиентов мы совершенствуемся каждый день! Сегодня ДМС от ВСК больше, чем ДМС», — прокомментировала руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.