В цехе по переработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв и пожар. Пострадали 12 человек

Почти шесть часов тушили крупный пожар, произошедший после взрыва в чесальном цехе во Владикавказе

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в двухэтажном здании с производственными цехами на улице Доватора, 8 около 8 часов утра 2 августа. Ликвидировать пожар удалось в 13:54, площадь его составила 1,5 тыс. кв. метров. В тушении задействовали более 100 человек и 26 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

В результате пострадали 12 человек, их доставили в больницы. Как сообщил в своем инстаграме глава республики Вячеслав Битаров, 11 из пострадавших отпустили.

«В больнице остается только один пострадавший. Его состояние оценивается как средне тяжелое», — добавил Битаров.

Следственные органы начали проверку по факту ЧП.

«Устанавливаются причины хлопка, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в республиканском управлении СКР.