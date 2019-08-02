В цехе по переработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв и пожар. Пострадали 12 человек
Почти шесть часов тушили крупный пожар, произошедший после взрыва в чесальном цехе во Владикавказе
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в двухэтажном здании с производственными цехами на улице Доватора, 8 около 8 часов утра 2 августа. Ликвидировать пожар удалось в 13:54, площадь его составила 1,5 тыс. кв. метров. В тушении задействовали более 100 человек и 26 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
В результате пострадали 12 человек, их доставили в больницы. Как сообщил в своем инстаграме глава республики Вячеслав Битаров, 11 из пострадавших отпустили.
«В больнице остается только один пострадавший. Его состояние оценивается как средне тяжелое», — добавил Битаров.
Следственные органы начали проверку по факту ЧП.
«Устанавливаются причины хлопка, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в республиканском управлении СКР.
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