Гордума Грозного заказала себе Деда Мороза и Снегурочку. Они не должны пахнуть алкоголем и материться

Гордума столицы Чечни в середине ноября пригласила Деда Мороза и Снегурочку выступить на праздновании Нового года и выдвинула определенные требования к артистам

Городская дума Грозного 15 ноября разместила закупку о праздничном оформлении думы к Новому году. В документе описываются технические характеристики искусственных и живых елок, гирлянд и мишуры. Помимо прочего, там указаны требования к актерам, которые выступят в роли Снегурочки и Деда Мороза.

В тексте госзакупки говорится, что «длина шубы Снегурочки должна закрывать ее колени, а ее макияж (грим) не должен выглядеть вульгарно». Также оба артиста должны говорить на русском и чеченском языках. Запрещено использование ненормативной лексики и «наличие исходящего от них запаха табака и алкоголя». Во время выступления Дед Мороз и Снегурочка не должны использовать пожароопасные, колюще-режущие предметы. В представлении не должны участвовать животные и насекомые. Победителем аукциона 25 ноября стал единственный участник — ООО «Грузком». Организация предложила начальную (максимальную) цену контракта — 2 млн 50 тыс. рублей.