Гордума Грозного заказала себе Деда Мороза и Снегурочку. Они не должны пахнуть алкоголем и материться
Гордума столицы Чечни в середине ноября пригласила Деда Мороза и Снегурочку выступить на праздновании Нового года и выдвинула определенные требования к артистам
Городская дума Грозного 15 ноября разместила закупку о праздничном оформлении думы к Новому году. В документе описываются технические характеристики искусственных и живых елок, гирлянд и мишуры. Помимо прочего, там указаны требования к актерам, которые выступят в роли Снегурочки и Деда Мороза.
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В тексте госзакупки говорится, что «длина шубы Снегурочки должна закрывать ее колени, а ее макияж (грим) не должен выглядеть вульгарно». Также оба артиста должны говорить на русском и чеченском языках. Запрещено использование ненормативной лексики и «наличие исходящего от них запаха табака и алкоголя». Во время выступления Дед Мороз и Снегурочка не должны использовать пожароопасные, колюще-режущие предметы. В представлении не должны участвовать животные и насекомые.
Победителем аукциона 25 ноября стал единственный участник — ООО «Грузком». Организация предложила начальную (максимальную) цену контракта — 2 млн 50 тыс. рублей.
В декабре 2017 года Юга.ру рассказывали, что Дед Мороз назначил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова своим помощником по добрым делам.
В начале 2018 года блогер Данила Поперечный снял пародию на эту ситуацию, после чего министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал комика клоуном-мечтателем и ослом-недоумком.
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