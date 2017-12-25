Дед Мороз назначил Кадырова помощником по добрым делам

Чечня

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  • © Фото https://t.me/RKadyrov_95

В Чечню из Великого Устюга 24 декабря приехал Дед Мороз

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров. Дед Мороз посетил Чечню впервые, но, утверждает Кадыров, давно хотел приехать. Он посетил грозненские школу и детский сад, подарил подарки.

«Мы с Дедом Морозом загадали главное желание — мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Мама рассказывала мне, что я загадывал это с самого раннего детства. И до сих пор это моя главная мечта. В конце встречи Российский Дед Мороз подарил мне тёплую безрукавку и присвоил мне звание своего помощника по добрым делам», — написал Кадыров.

Глава республики сообщил, что 7 декабря на главной площади Грозного зажгут 52-метровую новогоднюю ель.

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