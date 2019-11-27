Только 1% «Краснодарского чая» был выращен на Кубани. Апелляционный суд поддержал ФАС в деле об обмане потребителей

Ранее комиссия ФАС России признала, что компания «Объединение "Краснодарский чай"» вводит потребителей в заблуждение, так как в купаж продукции входит только 1% чая, который был выращен в Краснодарском крае. Остальная часть купажа состояла из чая, привезенного из Индии, Китая и Танзании.

Таким образом организация нарушала закон «О защите конкуренции», поскольку разместила на упаковке недостоверные сведения, которые давали продукту преимущество на рынке. ФАС выдала предписание «Объединению "Краснодарский чай"» прекратить незаконные действия, однако производитель не согласился с решением службы и обжаловал его в суде.

Суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону производителя, затем Арбитражный суд Московского округа отменил их решение и отправил дело на новое рассмотрение. Наконец, Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы и поддержал позицию ФАС, оставив все предписания в силе. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба антимонопольной службы России.

Напомним, в январе 2018 года на «Объединение "Краснодарский чай"» пожаловался «Мацеста чай». Однако в ходе расследования ФАС нашла у «Мацесты чай» схожие нарушения. Оказалось, что на производствах обеих компаний в чай, названный «Краснодарским», добавляли импортное сырье.