«Краснодарский» чай оказался из Китая, Вьетнама, ЮАР и Индии

Федеральная антимонопольная служба уличила ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» в использовании под маркой «Краснодарский» чая, выращенного не на Кубани. Ранее в этом же уличили ООО «Объединение Краснодарский чай»

В ведомстве отметили, что информация на упаковке чая и на сайте производителя «вызывает представление о том, что чайная продукция под торговой маркой "Краснодарский" выращивается и производится в Краснодарском крае».

«Согласно имеющимся документам, подавляющую часть продукции ООО "Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу" составляют импортные чаи из Индии, Индонезии, Вьетнама, ЮАР и Китая. Таким образом, размещая на упаковках чая обозначения "Краснодарский", а также в каталоге продукции, на упаковках и на сайте информацию о том, что вводимый им в гражданский оборот чай производится в Краснодарском крае, компания вводит в заблуждение потребителей и контрагентов», — говорится в определении ФАС.

В частности, в 2017 году фабрика закупила у ОАО «Мацестинский чай» 63,5 тыс. кг чая, выращенного на Кубани, а произвела — 331,3 тыс. кг.

При этом в Реестре наименований мест происхождения товара имеются сведения о регистрации НМПТ (наименования места происхождения товара) в отношении чая фабрики в пределах географического объекта «Краснодарский край». Таким образом, фабрика не имеет право использовать его на импортном чае.

«Исходя из изложенного, ООО "Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу" получает ничем не обоснованные конкурентные преимущества, используя наименование "Краснодарский" для своей продукции», — добавили в ФАС.

Ведомство усмотрело в действиях фабрики признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и 25 апреля выдало предупреждение о прекращении нарушений. 13 июня «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» уведомила ФАС о том, что «в настоящее время (...) производит продукцию с наименованием "Краснодарский чай" в полном соответствии с требованиями законодательства РФ» и не вводит в заблуждение потребителей.

Однако в ФАС посчитали, что приведенные фабрикой доводы «не являются обоснованными и не свидетельствуют о том, что действия Общества не содержат признаков нарушения антимонопольного законодательства», то есть предупреждение ведомства не исполнено.

5 июля ФАС издала приказ о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства..

Как сообщали Юга.ру, на мацестинскую чайную фабрику ФАС обратила внимание после того, как компания подала заявление на ООО «Объединение Краснодарский чай», по которому было возбуждено дело. Выяснилось, что в купаж продукции «Объединения Краснодарский чай» входит смесь чаев, не выращенных на Кубани, однако на упаковке значится наименование «Краснодарский». Аналогичное нарушение нашли и на фабрике, выделив разрешение этого вопроса в отдельное производство.