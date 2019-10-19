В России хотят запретить выбрасывать батарейки в мусор

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Минприроды РФ разработало новые правила по обращению с использованными батарейками, чтобы законодательно запретить выбрасывать их в мусор

Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Документом предлагается внести в группу однородных отходов I-V классов опасности севшие батареи и аккумуляторы, отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей автомобилей, минеральные и синтетические масла; компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей, электролитные батарейки и аккумуляторы.

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Предлагается запретить смешивать батареи и аккумуляторы с другим мусором, а также хранить неповрежденные батарейки вместе с поврежденными. Выбрасывать аккумуляторы необходимо будет в специальные контейнеры, либо сдавать магазинам или операторам на переработку.

Отвечать за сбор, перевозку и утилизацию таких отходов должны будут операторы, у которых есть специальная лицензия. Какая ответственность будет наступать за нарушение этих требований, не сообщается.

Напомним, в Краснодаре ежеквартально проходят экоакции по сбору мусора, не подлежащего захоронению на полигонах с ТБО. В разные районы города приезжают машины с логотипами «Ртутной безопасности», которые бесплатно принимают ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, неработающие электроприборы, отработанные масла, покрышки, металлическую и стеклотару. Информация об акциях появляется на сайте мэрия города. Кроме того, пункты приема батарей и аккумуляторов установлены в магазинах «ИКЕА», «Леруа Мерлен», Табрис и других.

Смешивание батареек с бытовым мусором и ТКО превращает весь объем такого мусора в опасные отходы. Батарейки и аккумуляторы, в зависимости от типа, содержат такие элементы, как свинец, никель, кадмий, литий и в редких случаях — ртуть. Кадмий — один из самых токсичных элементов для человека, негативно влияющий на работу почечной системы, костных тканей и печени. Свинец и ртуть оказывают пагубное влияние на почки, печень, костные ткани человека, а также на нервную систему. 

Законопроекты Министерство природных ресурсов и экологии РФ Мусор Экология

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