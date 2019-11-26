В Адыгее объем инвестиционных вложений в 2019 году увеличился вдвое
В Адыгее за девять месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 30,4 млрд рублей
Это в 2,1 раза больше, чем за девять месяцев 2018 года, сообщили в министерстве экономического развития Адыгеи. По данным ведомства, до конца года сохранится положительная динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Рост инвестиций планируется за счет реализации ряда крупных инвестпроектов: АО «ВетроОГК», СТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань», ООО «Картонтара».
Сейчас по принципу одного окна сопровождаются восемь инвестпроектов. Из них до конца года запустят ветропарк на 150 МВт. Объем инвестиций составит около 23 млрд рублей. Инвестиции в масштабный проект по строительству и реконструкции семейного торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» оцениваются в 14 млрд рублей.
Реализация крупных проектов позволит увеличить объем инвестиций в ближайшие три года до 40,6 млрд рублей, добавили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
«К 2024 году мы должны увеличить число работающих в сфере малого и среднего бизнеса до 58 тыс. человек. Для этого необходимо создавать новые возможности, новые перспективы для предпринимателей», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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