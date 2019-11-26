На Кубани в 2019 году начнут выдавать номера 193 региона

В Краснодарском крае с конца 2019 года начнут выдавать автомобильные номера 193 региона

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская рассказала порталу Юга.ру, что из-за израсходования буквенного значения кода региона «123» ГИБДД получила новые государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — «193». Такие номера начнут выдавать уже в конце 2019-го — начале 2020 года.

Заватская также напомнила, что номера выдаются водителям в случайном порядке.