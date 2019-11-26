На Кубани в 2019 году начнут выдавать номера 193 региона
В Краснодарском крае с конца 2019 года начнут выдавать автомобильные номера 193 региона
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская рассказала порталу Юга.ру, что из-за израсходования буквенного значения кода региона «123» ГИБДД получила новые государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — «193». Такие номера начнут выдавать уже в конце 2019-го — начале 2020 года.
Заватская также напомнила, что номера выдаются водителям в случайном порядке.
Отметим, что по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, на 1 января 2019 года в регионе проживало 5 млн 648 тыс. 235 человек. При этом с одним кодом региона может быть около 1,7 млн автомобильных номеров. Таким образом, на Кубани уже выдали более 5,1 млн номеров с местным кодом региона.
Напомним, в середине ноября стало известно, что на госуслугах начнут продавать «красивые» автомобильные номера. Они будут стоить сотни тысяч рублей.
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