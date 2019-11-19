На госуслугах начнут продавать «красивые» автомобильные номера. Они будут стоить сотни тысяч рублей

В России начнут продавать «красивые» номера для машин через портал госуслуг и за повышенную пошлину

Об этом договорились МВД и Минэкономразвития. «Красивые» номера можно будет получить через портал госуслуг, заплатив за них повышенную стоимость. Размер пошлины может доходить до 300 тыс. рублей, однако точная сумма еще не определена, так как регионы сами смогут устанавливать повышенные коэффициенты, сообщил RT.

По данным «Коммерсанта», все номера поделят на обычные и «красивые», в которых совпадают буквы или цифры. Конкретных принципов определения «красоты» номера еще не разработали.