«Роза Хутор» в седьмой раз подряд стал лучшим горнолыжным курортом РФ по версии World Ski Awards
23 ноября в австрийском Китцбюэле прошла ежегодная премия World Ski Awards 2019. Курорт «Роза Хутор» назвали лучшим горнолыжным курортом РФ
Лучшим горнолыжным бутик-отелем в РФ стал комплекс «Роза Шале». Полный список победителей доступен на сайте премии.
Премия входит в награду World Travel Awards, которая вручается более 20 лет. Лучшие курорты, отели и шале выбирают эксперты турбизнеса и гости через онлайн-голосование.
Live Fest в «Роза Хутор» в январе:
В 2019 году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь Торанс. Среди лауреатов премии — другие известные национальные комплексы: Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Вербье (Швейцария), Дир-Вэлли (США).
Как сообщали Юга.ру, в начале ноября повара ресторана «Высота», расположенного на курорте «Роза Хутор», победили в нескольких номинациях Международного кулинарного чемпионата.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.