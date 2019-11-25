«Роза Хутор» в седьмой раз подряд стал лучшим горнолыжным курортом РФ по версии World Ski Awards

В 2019 году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь Торанс. Среди лауреатов премии — другие известные национальные комплексы: Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Вербье (Швейцария), Дир-Вэлли (США).

Премия входит в награду World Travel Awards, которая вручается более 20 лет. Лучшие курорты, отели и шале выбирают эксперты турбизнеса и гости через онлайн-голосование.

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