Повара курорта «Роза Хутор» завоевали золотые медали Международного кулинарного чемпионата
Повара ресторана «Высота», расположенного на курорте «Роза Хутор», победили в нескольких номинациях Международного кулинарного чемпионата
В соревновании, прошедшем 6-8 ноября в Ташкенте, участвовало 250 кулинаров из 30 стран, среди которых США, ОАЭ, Турция, Алжир, Индия, Греция и Южная Корея. Один из организаторов мероприятия — Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров.
Участникам предстояло выполнить несколько заданий. В индивидуальном зачете нужно было приготовить шесть блюд за час. Александр Акмаев получил награду в номинации «Золотой шеф», представив на суд жюри террин из курицы, закуску из тунца с гребешками и сливочный мусс.
«Роза Хутор»:
«Чтобы подчеркнуть вкус мяса, в горячее блюдо я добавил знаменитый краснополянский трюфель. Его аромат покорил экспертов», — рассказал Акмаев.
Два золота завоевала кондитер Оксана Ледрова — в номинациях «Десерт в ресторанной подаче» и «Вегетарианское блюдо». Эксперты оценили приготовленный ею тарт из меда, фисташек с добавлением ягодного мусса, чая матча и рисового теста. Су-шеф ресторана Павел Ледров получил серебро в номинациях «Паста» и «Рыба».
«Блюда для конкурсов разрабатываются несколько месяцев. Некоторые из них мы планируем включить в меню нашего ресторана», — пояснил Акмаев.
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