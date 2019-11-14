Повара курорта «Роза Хутор» завоевали золотые медали Международного кулинарного чемпионата

В соревновании, прошедшем 6-8 ноября в Ташкенте, участвовало 250 кулинаров из 30 стран, среди которых США, ОАЭ, Турция, Алжир, Индия, Греция и Южная Корея. Один из организаторов мероприятия — Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров.

Участникам предстояло выполнить несколько заданий. В индивидуальном зачете нужно было приготовить шесть блюд за час. Александр Акмаев получил награду в номинации «Золотой шеф», представив на суд жюри террин из курицы, закуску из тунца с гребешками и сливочный мусс.