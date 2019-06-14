В пункте полиции Каневской нашли тело полицейского
На Кубани выясняют обстоятельства смерти участкового из Каневской, которого нашли с огнестрельным ранением в пункте полиции
«Около 17 часов на участковом пункте полиции станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту произошедшего ведомство проводит служебную проверку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В свою очередь доследственную проверку проводят следственные органы. По ее окончании будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.
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