В пункте полиции Каневской нашли тело полицейского

Краснодарский край

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На Кубани выясняют обстоятельства смерти участкового из Каневской, которого нашли с огнестрельным ранением в пункте полиции

«Около 17 часов на участковом пункте полиции станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего ведомство проводит служебную проверку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В свою очередь доследственную проверку проводят следственные органы. По ее окончании будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Каневской район Полиция смерть
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