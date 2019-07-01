Полицейский умер на службе в Краснодаре

В Краснодаре 1 июля на КПП нашли тело полицейского

Сотрудник Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых почувствовал себя плохо и скончался, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили скоропостижную смерть полицейского. По факту произошедшего проводится проверка.