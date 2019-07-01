Полицейский умер на службе в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 июля на КПП нашли тело полицейского

Сотрудник Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых почувствовал себя плохо и скончался, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили скоропостижную смерть полицейского. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля сотрудник полиции скончался в очереди в поликлинике при прохождении плановой диспансеризации.

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Полицейский умер на службе в Краснодаре

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