Полицейский умер на службе в Краснодаре
В Краснодаре 1 июля на КПП нашли тело полицейского
Сотрудник Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых почувствовал себя плохо и скончался, пишет РЕН ТВ.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили скоропостижную смерть полицейского. По факту произошедшего проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, в конце февраля сотрудник полиции скончался в очереди в поликлинике при прохождении плановой диспансеризации.
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