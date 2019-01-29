Полицейский покончил с собой во время дежурства в главном следственном управлении МВД в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю 29 января нашли тело полицейского

По предварительным данным, 32-летний полицейский утром 28 января заступил на суточное дежурство. Утром 29 января сотрудники МВД пришли на работу, но не смогли попасть внутрь, потому что дверь была закрыта изнутри. Полицейские залезли в здание через окно и нашли в холле тело коллеги с признаками самоубийства.

Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар Полиция Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минюст предложил разрешить чиновникам брать взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы»
В Сочи мужчина украл мобильные телефоны на 1,5 млн рублей
В Краснодаре будут судить водителя, который разогнался на Ростовском шоссе до 213 км/ч и устроил смертельное ДТП
Центробанк предложил ввести ипотечные каникулы
Вице-мэр Краснодара Лузинов ушел в отставку
Неизвестные обстреляли пост МВД в Чечне и ранили двух полицейских. Позже одного из стрелявших нашли мертвым

Лента новостей

Статьи

Новая еда в Краснодаре: севиче, индийские десерты и еще 5 блюд

Первышов пообещал подготовить генплан Краснодара до конца года

Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале