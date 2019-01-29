Полицейский покончил с собой во время дежурства в главном следственном управлении МВД в Краснодаре

В здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю 29 января нашли тело полицейского

По предварительным данным, 32-летний полицейский утром 28 января заступил на суточное дежурство. Утром 29 января сотрудники МВД пришли на работу, но не смогли попасть внутрь, потому что дверь была закрыта изнутри. Полицейские залезли в здание через окно и нашли в холле тело коллеги с признаками самоубийства.

Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.