Полицейский покончил с собой на Кубани

По данным следствия, 34-летний полицейский утром заступил на службу. Позже его тело с огнестрельным ранением головы нашли в гаражном комплексе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Как сообщали Юга.ру, в конце января полицейский покончил с собой в здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю.

1 июля в Краснодаре на КПП нашли тело сотрудника отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.