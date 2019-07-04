Полицейский покончил с собой на Кубани
В Тимашевске 3 июля сотрудник полиции совершил самоубийство
По данным следствия, 34-летний полицейский утром заступил на службу. Позже его тело с огнестрельным ранением головы нашли в гаражном комплексе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
По факту смерти полицейского проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, в конце января полицейский покончил с собой в здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю.
1 июля в Краснодаре на КПП нашли тело сотрудника отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
Как расследовали теракт с автобусом в 1971 году в Краснодаре
На Кубани проверили две сотни ларьков с шаурмой. Везде нашли нарушения
Четверть точек закрыли после проверок
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.