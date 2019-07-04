Полицейский покончил с собой на Кубани

Краснодарский край

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В Тимашевске 3 июля сотрудник полиции совершил самоубийство

По данным следствия, 34-летний полицейский утром заступил на службу. Позже его тело с огнестрельным ранением головы нашли в гаражном комплексе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

По факту смерти полицейского проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в конце января полицейский покончил с собой в здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю. 

1 июля в Краснодаре на КПП нашли тело сотрудника отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Полиция Самоубийства Следственный комитет смерть Тимашевский район
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