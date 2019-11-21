В Кабардинке из-за ветра жилой дом тушили два часа
В Кабардинке 21 ноября произошел крупный пожар в частном секторе
Сообщение о возгорании на улице Мирной поступило в МЧС в 17:29. Пожарные прибыли к месту ЧП в 17:40, огонь удалось ликвидировать в 19:30 на площади 150 кв. метров. По словам очевидцев, огонь распространился очень быстро из-за сильного ветра, который в том числе осложнял тушение пожара.
«Горела хозпостройка и домовладение. На месте работали 16 человек и 4 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате пожара, по данным ведомства, никто не пострадал. Двух человек спасли. Причины возгорания выясняются.
Напомним, по данным синоптиков, ветер на участке Анапа-Геленджик 21 ноября может достигать 24-29 м/с. А в Новороссийске ожидается ураганный ветер до 38 м/с.
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