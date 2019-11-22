В Новороссийске полицейские вызвали спасателей, чтобы снять наручники с задержанного

Краснодарский край

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В Новороссийске 21 ноября полицейские попросили спасателей снять наручники с задержанного в участке

Об этом сообщил начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. По его словам, наручники заклинили на руке задержанного. Спасатели приехали и при помощи болтореза «освободили руки человеку».

Напомним, ранее Одеров рассказывал о том, как спасатели в Новороссийске освободили дорогу от дерева, которое повалило из-за Норд-Оста.

МЧС Новороссийск Полиция

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