В Новороссийске полицейские вызвали спасателей, чтобы снять наручники с задержанного
В Новороссийске 21 ноября полицейские попросили спасателей снять наручники с задержанного в участке
Об этом сообщил начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. По его словам, наручники заклинили на руке задержанного. Спасатели приехали и при помощи болтореза «освободили руки человеку».
Напомним, ранее Одеров рассказывал о том, как спасатели в Новороссийске освободили дорогу от дерева, которое повалило из-за Норд-Оста.
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