В Новороссийске полицейские вызвали спасателей, чтобы снять наручники с задержанного

Напомним, ранее Одеров рассказывал о том, как спасатели в Новороссийске освободили дорогу от дерева, которое повалило из-за Норд-Оста .

Об этом сообщил начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме . По его словам, наручники заклинили на руке задержанного. Спасатели приехали и при помощи болтореза «освободили руки человеку».

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