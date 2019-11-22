В Адыгее на новой трассе построят многофункциональные заправки
Вдоль новой трассы вокруг Майкопа планируют создать придорожный сервис и многофункциональные заправки
Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе главы Адыгеи после рабочей встречи руководства республики и компании «Лукойл-Югнефтепродукт», которая планирует инвестировать средства в строительство нескольких новых АЗС вдоль строящейся объездной дороги возле Майкопа. Там хотят построить многофункциональные комплексы, включающие мотели, автосервис, сетевые рестораны, закусочные.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил минстрою республики синхронизировать работы по строительству новой дороги и созданию придорожного сервиса. Также он заявил о необходимости учитывать создание таких комплексов при проектировании дороги и привлечь к этой деятельности все заинтересованные субъекты бизнеса.
«Вся эта деятельность должна сочетаться с концепцией развития туризма. Современный придорожный сервис с национальным колоритом, традициями кавказского гостеприимства привлечет еще больше туристов в нашу республику. Такие комплексы также способствуют безопасному и комфортному дорожному движению, развитию экономики и созданию положительного имиджа Адыгеи», — подчеркнул Кумпилов.
Напомним, вторую очеред объездной дороги под Майкопом начали строить в сентябре. Она соединит две трассы: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская).
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