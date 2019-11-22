В Адыгее на новой трассе построят многофункциональные заправки

Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе главы Адыгеи после рабочей встречи руководства республики и компании «Лукойл-Югнефтепродукт», которая планирует инвестировать средства в строительство нескольких новых АЗС вдоль строящейся объездной дороги возле Майкопа. Там хотят построить многофункциональные комплексы, включающие мотели, автосервис, сетевые рестораны, закусочные.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил минстрою республики синхронизировать работы по строительству новой дороги и созданию придорожного сервиса. Также он заявил о необходимости учитывать создание таких комплексов при проектировании дороги и привлечь к этой деятельности все заинтересованные субъекты бизнеса.