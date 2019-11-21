В Крыму на уроке умер школьник

Это произошло в средней школе Сакского района. Мальчику стало плохо на уроке, и он скончался. В пресс-службе министерства образования Крыма заявили, что у подростка было освобождение от физкультуры. Предположительно, он умер из-за проблем с сердцем, сообщил «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что смерть мальчика не носит криминального характера. Возможно, ему стало плохо из-за личных переживаний: недавно погиб отец школьника.

Напомним, за полтора месяца в крымском лагере «Артек» скончались два школьника. В середине октября от пневмонии там умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, а в ноябре —15-летняя девочка из Махачкалы.