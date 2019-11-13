В «Артеке» умерла 15-летняя девочка

По предварительным данным, 15-летняя девушка, которая приехала в лагерь из Махачкалы, легла спать вечером 12 ноября, а на следующее утро ее нашли мертвой.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Крым и Севастополю. На месте работают следователи, назначены экспертизы. Специалисты опросят других детей и сотрудников лагеря.



Напомним, в октябре отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик заболел пнемонией. Его отвезли в больницу Ялты, но через несколько дней он умер.