В «Артеке» умерла 15-летняя девочка
В международном детском центре «Артек» в Крыму утром 13 ноября нашли тело девочки
По предварительным данным, 15-летняя девушка, которая приехала в лагерь из Махачкалы, легла спать вечером 12 ноября, а на следующее утро ее нашли мертвой.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Крым и Севастополю. На месте работают следователи, назначены экспертизы. Специалисты опросят других детей и сотрудников лагеря.
Напомним, в октябре отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик заболел пнемонией. Его отвезли в больницу Ялты, но через несколько дней он умер.
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