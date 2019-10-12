Отдыхавший в «Артеке» мальчик умер от пневмонии в больнице Ялты

Следственный комитет в октябре возбудил уголовное дело после гибели ребенка в международном детском центре «Артек»

Днем 11 октября в городскую больницу Ялты № 1 доставили 12-летнего школьника из Санкт-Петербурга, который 23 сентября прибыл в «Артек» по путевке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ. Ребенку поставили предварительный диагноз «пневмония». Медики пытались помочь пациенту, но через несколько часов он умер.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).