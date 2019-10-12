Отдыхавший в «Артеке» мальчик умер от пневмонии в больнице Ялты
Следственный комитет в октябре возбудил уголовное дело после гибели ребенка в международном детском центре «Артек»
Днем 11 октября в городскую больницу Ялты № 1 доставили 12-летнего школьника из Санкт-Петербурга, который 23 сентября прибыл в «Артек» по путевке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ. Ребенку поставили предварительный диагноз «пневмония». Медики пытались помочь пациенту, но через несколько часов он умер.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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В рамках дела провели выемку медицинской документации в больнице и детском центре, допросили руководство и сотрудников «Артека». Следователи проведут ряд экспертиз, изучат условия содержания мальчика в лагере и оценят организацию и оказание медпомощи, а также установят причины, которые привели к смерти, сообщил «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольгу Постнову.
Это не первый случай на юге России, когда дети умирали во время отдыха в летнем лагере. В августе 2018 года в Туапсинском районе во время однодневного похода скончался 12-летний ребенок из Москвы, который отдыхал в «Орленке». Спустя месяц в Дагестане в больнице умер 10-летний мальчик, которого привезли в состоянии комы из лагеря.
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