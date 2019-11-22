DANYCOM.Mobile назвали лучшим социально ориентированным мобильным оператором на форуме «Лучшее для России»

Экономический форум «Развитие регионов. Лучшее для России» и награждение его лауреатов состоялось 15 ноября в Краснодаре в отеле Four Points Sheraton

В начале 2019 года DANYCOM.Mobile запустил первый бесплатный тарифный план. Как сообщали Юга.ру, в августе оператор предлагал уже два бесплатных тарифа. Это стало возможно благодаря экосистеме взаимодополняющих сервисов: мобильный оператор предоставляет дополнительные услуги и продукты клиентам федерального агрегатора DANYCOM.SMS.

Мобильный оператор DANYCOM.Mobile участвовал в категории «Социальные проекты и устойчивое развитие» и победил в номинации «Лучший социально ориентированный мобильный оператор». Представители компании рассказали о социально ориентированной модели телекоммуникационного бизнеса.

Бесплатная доставка SIM-карт «Почтой России» позволяет обеспечивать связью клиентов из любых районов РФ. Как сообщали Юга.ру, с июня 2019 года клиенты оператора могут самостоятельно зарегистрировать SIM-карту и пройти идентификацию в реальном времени в любом месте.

«DANYCOM.Mobile использует посекундную тарификацию голосовых соединений, чтобы наши абоненты могли четко контролировать расходы и потребление услуг. У нас нет безлимитных тарифов, провоцирующих неограниченный интернет-серфинг. Вместо этого мы разработали линейку "бесплатных" тарифов, открывающих доступ к информационным ресурсам всем слоям населения независимо от финансовых возможностей», — объясняет директор по маркетингу и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.

Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» проводится в третий раз. В экспертном совете — чиновники и аналитики из области экономики и инвестиций. В рамках программы выступили представители таких компаний, как «Норильский никель», «Сбербанк» и «Пятерочка». Подробнее о форуме — на сайте.