DANYCOM.Mobile запустил новую тарифную линейку

Мобильный оператор DANYCOM.Mobile полностью обновил продуктовую линейку и представил абонентам новые тарифные планы: «Звони бесплатно», «Семейный» и «Семейный Плюс». Прежняя линейка кроме тарифа «Бесплатный» перешла в архив. Изменения вступят в силу 14 августа.

Тариф «Звони бесплатно» включает 600 СМС и 60 минут на номера всех российских операторов. В «Семейном» предусмотрено 3 Гб интернета, 50 СМС и 150 минут на номера всех российских операторов, абонплата за 30 дней составляет 150 рублей. Тариф «Семейный Плюс» включает в себя 10 Гб интернет-трафика, 50 СМС и 350 минут на номера всех российских операторов, абонплата за 30 дней — 350 рублей.

Кроме того, новые тарифные планы не требуют авансового платежа. На территории России действует посекундная тарификация исходящих вызовов на все российские номера. Если количества СМС, минут и трафика в рамках тарифа не хватает, есть возможность дополнить его пакетом (1 Гб — 70 рублей, 5 Гб — 200 рублей, 100 минут — 130 рублей, 50 СМС — 10 рублей). Потребление сверх пакета оплачивается дополнительно из расчета: 1 Мб интернет-трафика — 8 копеек, 1 секунда разговора — 3 копейки, 1 СМС — 25 копеек.

Абонентам тарифных планов «Семейный» и «Семейный Плюс» также доступны услуги «Обмен трафика» и «Делись с друзьями». В рамках второй услуги абоненты могут отправить неизрасходованные пакеты абонентам тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно», а также абонентам других тарифных планов с услугой «Делись с друзьями». Дополнительно во всех тарифных планах новой линейки DANYCOM.Mobile звонки и СМС внутри сети по всей России не расходуют пакеты минут и СМС, рассказали в пресс-службе DANYCOM.Mobile.

Условия отличаются в Республике Крым и Севастополе. Более подробно с обновленной тарифной линейкой можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Тарифы».