DANYCOM.Mobile начал подключать абонентов через Единую систему идентификации и аутентификации

Посетители сайта DANYCOM.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме онлайн.

«Уже сейчас это позволяет значительно упростить и вместе с тем ускорить процедуру подключения клиентов компании. А в случае внедрения в РФ стандарта eSIM и его использования в связке с ЕСИА, клиент сможет подключаться к нашим услугам за считанные минуты. Напомню, суть технологии eSIM заключается в том, что в самом устройстве абонента уже располагается модуль идентификации (SIM), поэтому каждый желающий сможет в онлайн-режиме заказывать услуги связи у оператора», — рассказал директор по развитию и управлению продуктами MVNO-оператора DANYCOM.Mobile Петр Кушиков.

Подключиться к услугам DANYCOM.Mobile можно в несколько шагов: оформление заказа, идентификация, загрузка данных, оплата. Для этого необходимо выполнить три пункта:

1. Выбрать домашний регион, тарифный план, номер телефона и способ доставки.