DANYCOM.Mobile начал подключать абонентов через Единую систему идентификации и аутентификации
Федеральный мобильный оператор DANYCOM.Mobile начал использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Посетители сайта DANYCOM.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме онлайн.
«Уже сейчас это позволяет значительно упростить и вместе с тем ускорить процедуру подключения клиентов компании. А в случае внедрения в РФ стандарта eSIM и его использования в связке с ЕСИА, клиент сможет подключаться к нашим услугам за считанные минуты. Напомню, суть технологии eSIM заключается в том, что в самом устройстве абонента уже располагается модуль идентификации (SIM), поэтому каждый желающий сможет в онлайн-режиме заказывать услуги связи у оператора», — рассказал директор по развитию и управлению продуктами MVNO-оператора DANYCOM.Mobile Петр Кушиков.
Подключиться к услугам DANYCOM.Mobile можно в несколько шагов: оформление заказа, идентификация, загрузка данных, оплата. Для этого необходимо выполнить три пункта:
1. Выбрать домашний регион, тарифный план, номер телефона и способ доставки.
2. Пройти идентификацию с помощью ЕСИА, воспользовавшись своей учетной записью с сайта «Госуслуги».
3. Произвести оплату для активации сим-карты.
«Другими словами, ЕСИА можно назвать "электронным паспортом" гражданина РФ, который можно использовать для решения многих "бумажных" вопросов», — уточнили в пресс-службе DANYCOM.Mobile.
По итогам 2018 года более 2,6 млрд заявок было обработано через сайт Госуслуг и мобильное приложение, а в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировались более 86 млн пользователей.
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