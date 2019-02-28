В Краснодаре трамваи простояли 1,8 тыс. часов за год из-за ДТП с машинами

В Краснодаре в 2018 году аварии с автомобилями парализовали работу трамваев на 1,8 тыс. часов

Статистику об авариях на трамвайных путях за прошлый год подготовили мэр Краснодара Евгений Первышов и директор КТТУ Александр Грачев.

За год простой трамваев при авариях, совершенных с участием подвижного состава Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, составил 1 тыс. 429 часов. В результате других ДТП и нештатных ситуаций на трамвайных путях простой достиг 432 часов. Из-за этого общественным транспортом не смогли вовремя воспользоваться более 190 тыс. пассажиров.

По данным КТТУ, в 2018 году произошло 107 аварий с участием трамваев, из них 87 случаев (или 81%) не по вине водителей трамваев. Среди причин аварий — невнимательность и нарушения правил дорожного движения водителями грузовиков и легковушек, езда в пьяном состоянии.

Глава города заявил, что уважение к общественному транспорту со стороны водителей падает. Об этом говорит число ДТП и отчеты водителей КТТУ.

«Нужно понимать, что трамвай — основной вид общественного транспорта в Краснодаре, соединяющий разные части города, спальные микрорайоны с центром. Один трамвай может везти две сотни человек, а остановка линии — это проблема для десятков тысяч, которые не могут вовремя попасть на учебу, работу, решить важные дела», — сказал Первышов.

По словам мэра, помимо серьезных нарушений и срыва графиков движения, КТТУ несет убытки из-за ДТП. Общий ущерб составил 2,4 млн рублей. Из них страховые компании возместили 1,7 млн рублей. В результате простоя общественного транспорта из-за ДТП КТТУ в прошлом году не получило 5,1 млн рублей, сообщили 28 февраля в пресс-службе администрации Краснодара.