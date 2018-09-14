«Яндекс»: большинство памятников на Кубани связаны с Чернобыльской АЭС, казаками и военачальниками

Аналитики «Яндекса» выяснили, кому и чему посвящены памятники, установленные в России и в Краснодарском крае

Исследование проводилось на основе данных сервиса «Народная карта» , с помощью которого любой пользователь может уточнить на карте место: отметить дорожку в парке или ж/д пути, нарисовать необозначенные заборы или новые дома. После проверки модератора уточнения появляются на «Яндекс.Картах».

Наибольшее количество монументов оказалось в Московской области, на втором месте Москва, тройку замыкает Краснодарский край. В топ-10 попали Нижегородская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Ростовская области, Крым и Воронежская область.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что в этих регионах либо действительно много скульптур, памятных камней, стел и других монументов, либо «местные народные картографы активнее своих коллег в других регионах».

В исследовании представлен список из десяти самых часто упоминаемых слов в названиях памятников в Краснодарском крае, которые попали не более чем в треть региональных топов-100: ликвидатор, казак, Чернобыльская АЭС, Суворов, летчик, БТР, освободитель, Калинин, Жуков, власть.

57% памятников на Кубани связаны с войной, примерно 25% посвящены государственным деятелям, политическим событиям (например, юбилеям революции) и организациям (комсомолу). Третье и четвертое место по популярности занимают культура, наука и хозяйство. 4% монументов посвящены катастрофам, в основном аварии на Чернобыльской АЭС.