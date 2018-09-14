«Яндекс»: большинство памятников на Кубани связаны с Чернобыльской АЭС, казаками и военачальниками

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Аналитики «Яндекса» выяснили, кому и чему посвящены памятники, установленные в России и в Краснодарском крае

Исследование проводилось на основе данных сервиса «Народная карта», с помощью которого любой пользователь может уточнить на карте место: отметить дорожку в парке или ж/д пути, нарисовать необозначенные заборы или новые дома. После проверки модератора уточнения появляются на «Яндекс.Картах».

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Наибольшее количество монументов оказалось в Московской области, на втором месте Москва, тройку замыкает Краснодарский край. В топ-10 попали Нижегородская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Ростовская области, Крым и Воронежская область.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что в этих регионах либо действительно много скульптур, памятных камней, стел и других монументов, либо «местные народные картографы активнее своих коллег в других регионах».

В исследовании представлен список из десяти самых часто упоминаемых слов в названиях памятников в Краснодарском крае, которые попали не более чем в треть региональных топов-100: ликвидатор, казак, Чернобыльская АЭС, Суворов, летчик, БТР, освободитель, Калинин, Жуков, власть.

57% памятников на Кубани связаны с войной, примерно 25% посвящены государственным деятелям, политическим событиям (например, юбилеям революции) и организациям (комсомолу). Третье и четвертое место по популярности занимают культура, наука и хозяйство. 4% монументов посвящены катастрофам, в основном аварии на Чернобыльской АЭС.

© Графика пресс-службы компании «Яндекс»
© Графика пресс-службы компании «Яндекс»
© Графика пресс-службы компании «Яндекс»

Всего на «Яндекс.Картах» российских городов отмечено 53 тыс. памятников. Почти две трети из них посвящены войне — Великой Отечественной, Гражданской, войне 1812 года, а также конфликтам в Афганистане и Чечне.

Вторая по популярности тема — политика. Множество монументов связаны с хозяйством, производством и наукой. Также памятники посвящают деятелям культуры и святым.

Монументы в виде животных в основном представляют собой декоративные скульптуры, однако есть памятники, которые посвящены корове или северному оленю. Кроме того, в стране немало памятников собакам — фронтовым, поводырям, покорителям космоса, а также бездомным собакам и кошкам или питомцам, сбитым на дорогах.

© Графика пресс-службы компании «Яндекс»
© Графика пресс-службы компании «Яндекс»
Характерные слова из названий памятников в Севастополе и Крыму © Графика пресс-службы компании «Яндекс»

Полную версию исследования с топом характерных слов для других регионов можно посмотреть здесь.

Как сообщали Юга.ру, ранее аналитики «Яндекса» провели исследование названий улиц в России и выяснили, что на Кубани Кривых улиц больше, чем в других регионах России.

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