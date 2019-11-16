Сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Футболисты сборной России 16 ноября сыграли с Бельгией в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года

Матч 9-го тура отбора на Евро-2020 прошел в Санкт-Петербурге и завершился крупным проигрышем россиян. В составе победителей голы забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33 и 40) и Ромелу Лукаку (72). За 10 минут до конца основного времени хозяева смогли отыграть один мяч, автором гола стал Георгий Джикия.

В составе сборной России выступил защитник «Краснодара» Сергей Петров, он провел на поле весь матч.

С трибун петербургской «Газпром Арены» за поединком наблюдали 53 тыс. 317 болельщиков.

Это поражение для России не имело турнирного значения: в 7-м туре команда Станислава Черчесова обыграла сборную Кипра и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы.

По итогам 9 туров в группе I c 27 очками лидирует Бельгия. На втором месте сборная России, у которой 21 очко. Следом с 12 очками идет Швеция.

В заключительном этапе отбора на Евро-2020 россияне 19 ноября сыграют в Серравалле со сборной Сан-Марино.