«Жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации». В правительстве РФ ответили на запрос ЕСПЧ о домашнем насилии

Летом 2019 года Европейский союз по правам человека направил правительству РФ вопросы по делам четырех россиянок, пострадавших от домашнего насилия. В ноябре пришел ответ

Сейчас в России разрабатывают законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». Что за вопросы задал ЕСПЧ и почему? Дела россиянок Натальи Туниковой, Елены Гершман и Ирины Петраковой широко освещались в СМИ. Но одним из самых громких был случай Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук. Все женщины пожаловались в Европейский суд по правам человека на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. Они обратились в разное время, но сообщали о похожих нарушениях, поэтому ЕСПЧ решил объединить жалобы и задать по ним общие вопросы сторонам. В ЕСПЧ спросили, есть ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв» и признают ли власти страны серьезность проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин. Последним был вопрос: «Есть ли в стране системная проблема нарушения прав женщин?», пишет «Коммерсантъ».

Что ответило правительство? В официальном ответе правительства РФ за подписью замглавы Минюста Михаилом Гальпериным, перевод которого приводит издание, говорится, что «явление насилия в семье, к сожалению, существует в России, как и в любой другой стране» и что в РФ домашнее насилие «никогда не рассматривалось в качестве отдельного преступления». Но отмечается, что «посягательство на физическое лицо карается независимо от пола потерпевшего и от того, было ли оно совершено членами семьи, партнерами или третьими лицами». Авторы ответа поясняют, что российское правительство считает, что «масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены». «Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», — сделали вывод авторы ответа.

Также в документе говорится, что по статистике о насильственных преступлениях, повлекших тяжкие последствия для здоровья или смерть, «большинство пострадавших являются мужчинами». Отмечается, что четыре упомянутые женщины своими жалобами пытаются «неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России» и «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации». «Российское государство полностью выполнило обязательство по созданию законодательной базы, эффективно решающей проблему домашнего насилия. Правительство вновь заявляет, что нет особой необходимости в принятии конкретных нормативных актов, касающихся явления насилия в семье, до тех пор пока существующие средства правовой защиты такого же характера остаются эффективными», — сказано в документе.