В Краснодаре провели тест-драйв электробуса

В Краснодаре утром 19 ноября провели обкатку нового троллейбуса с автономным ходом

В мае стало известно, что на улице Красной около кинотеатра «Аврора» срежут троллейбусные провода. В начале июля с Красной убрали контактную сеть троллейбуса. Депутаты гордумы решили выделить 123 млн рублей на покупку 12 электробусов, которые будут ездить по маршрутам, проходящим по Красной. Все 12 вагонов собрали на заводе ОАО «Транс-Альфа» в Вологде. Первый из них прибыл в Краснодар 8 сентября.

Утром 19 ноября провели обкатку нового троллейбуса с автономным ходом. Около 8:00 машина выехала из депо № 1 на Дзержинского и прокатилась по центральным улицам города, рассказали в телеграм-канале администрации Краснодара. За рулем была водитель МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Яна Смирнова. После поездки она поделилась впечатлениями.

«Машина очень маневренная, мягкая, не тяжелая. Есть ощущение комфорта. На ней хочется работать», — отметила водитель.

Мэр Краснодара Евгений Первышов напомнил, что в этом году стартовало самое масштабное обновление подвижного состава КТТУ за всю современную историю. «В Краснодар уже прибыли 27 новых трамваев, большая часть уже на линии. До конца года их будет 35. Вологодский завод завершил поставку 12 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода, изготовленных по нашему техзаданию. Сейчас они проходят пусконаладку, мы полностью укомплектуем ими один из маршрутов. Безусловно, главную оценку новой технике дадут пассажиры, жители и гости города. Наша задача — в следующем году продолжить обновление трамвайно-троллейбусного парка», — прокомментировал глава города. Троллейбусы с автономным ходом могут отсоединять «рога» от сети и двигаться на автономном ходу 15 км. Они низкопольные и оснащенные откидными рампами для посадки пассажиров в инвалидных колясках. Кроме того, в них есть кодиционер, USB-разъемы для зарядки техники, система видеонаблюдения и Wi-Fi.