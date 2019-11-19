В Краснодаре убрали ямы на 22 участках улиц

Краснодарский край

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В станице Елизаветинской, поселке Плодородном, а также в нескольких округах Краснодара с конца октября отремонтировали улицы

Помимо пригорода, ямочный ремонт провели в Центральном, Западном и Прикубанском округах Краснодара.

«Масштабный ремонт проводим в станице Елизаветинской, уже привели в порядок несколько улиц, площадку около рынка на Степной. Также сделали дорогу до садоводческого товарищества „Криница“», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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Также в станице убрали ямы в переулке Курганном, на Широкой, Центральной, Октябрьской и на других улицах. Среди дорог, которые отремонтировали в других районах Краснодара, — улица Александровская около поселка Плодородного, а также Ярославская, Петра Метальникова, Российская, Генерала Шифрина. В целом в городе благоустроили дороги на общей площади более 5 тыс. кв. метров, сообщили 19 ноября в пресс-службе администрации мэрии.

На сайте мэрии есть интерактивная карта, на которой отмечены участки с уже выполненным ремонтом. Посмотреть ее можно здесь. Пожаловаться на яму и отметить ее на участке карты можно через несколько сервисов: на карте Общероссийского народного фронта или на сайте «Росяма».

Ранее Юга.ру писали о том, что жильцы многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги.

Благоустройство Дороги ЖКХ Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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