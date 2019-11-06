В Краснодаре раньше срока отремонтировали дорогу к поселку Лазурному
В пригороде Краснодара, от улицы Краснодарской до Ипподромной, провели ремонт первой дороги из плана на 2020 год
На участке протяженностью 2 км усилили основание, положили новый асфальт и установили знаки. Утром 6 ноября новую дорогу осмотрел мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Для жителей поселка это единственный путь в город. Также по этой улице ездят школьные автобусы. Здесь ходит общественный транспорт. В целом в план дорожного ремонта на 2020 и 2021 годы вместе с жителями мы включили еще несколько участков в пригороде, чтобы поэтапно развивать дорожную сеть в наших поселках», — сказал глава города.
Ремонт дороги к Лазурному запланировали на 2020 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», однако после двух недель работ, к началу ноября дорога оказалась готова. Помимо нее, в Краснодаре приводят в порядок еще три участка городских улиц, включенных в план ремонта на 2020 год.
Всего в следующем году в рамках проекта планируют отремонтировать 69 участков дорог длиной 74 км. Полный список можно посмотреть здесь.
Напомним, с 5 ноября под Краснодаром полностью закрыли движение по виадуку на трассе М4 «Дон». Такую меру приняли для обеспечения безопасности движения.
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