В Краснодаре раньше срока отремонтировали дорогу к поселку Лазурному

В пригороде Краснодара, от улицы Краснодарской до Ипподромной, провели ремонт первой дороги из плана на 2020 год

«Для жителей поселка это единственный путь в город. Также по этой улице ездят школьные автобусы. Здесь ходит общественный транспорт. В целом в план дорожного ремонта на 2020 и 2021 годы вместе с жителями мы включили еще несколько участков в пригороде, чтобы поэтапно развивать дорожную сеть в наших поселках», — сказал глава города.

Ремонт дороги к Лазурному запланировали на 2020 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», однако после двух недель работ, к началу ноября дорога оказалась готова. Помимо нее, в Краснодаре приводят в порядок еще три участка городских улиц, включенных в план ремонта на 2020 год.

Всего в следующем году в рамках проекта планируют отремонтировать 69 участков дорог длиной 74 км. Полный список можно посмотреть здесь.