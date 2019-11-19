В Новороссийске открыли главную новогоднюю елку

Об этом в своем инстаграме рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. Помимо елки, в городе включили все новогодние украшения.

«Вместе с Дедом Морозом зажгли главную елку Новороссийска. Засверкала этим вечером не только наша новогодняя красавица, но и во всем городе зажглись все новогодние фигуры и украшения. Завершилось торжество традиционно красочным фейерверком», — поделился глава города.

Дяченко призвал все предприятия Новороссийска дополнить новогоднее оформление города, празднично украсив фасады зданий.