В Новороссийске открыли главную новогоднюю елку
В Новороссийске 18 ноября торжественно открыли главную городскую елку
Об этом в своем инстаграме рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. Помимо елки, в городе включили все новогодние украшения.
«Вместе с Дедом Морозом зажгли главную елку Новороссийска. Засверкала этим вечером не только наша новогодняя красавица, но и во всем городе зажглись все новогодние фигуры и украшения. Завершилось торжество традиционно красочным фейерверком», — поделился глава города.
Дяченко призвал все предприятия Новороссийска дополнить новогоднее оформление города, празднично украсив фасады зданий.
Напомним, 15 ноября власти Сочи представили концепцию оформления городской среды к Новому 2020 году. Ключевыми образами праздничного новогоднего украшения курорта станут ель, снежинка и снеговик. Администрация Краснодара 5 ноября также представила рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий краевой столицы к Новому году.
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Знаю, кто в Новороссийске ждал Дня рождения Деда Мороза, который по всей России отмечается сегодня 18 ноября, больше всех, это - наши юные и маленькие жители города, наши дети. Счастлив, видеть столько радости и счастья в их глазах. Нас, жителей Южного города, снег редко балует своим появлением, поэтому на радость новороссийской детворе, ну как не присоединиться к общероссийскому старту новогоднему настроению. Именно с этого момента, Дня рождения Деда Мороза, начинается его большое новогоднее путешествие по городам России. Начали поздравлять Деда Мороза на родине в Великом Устюге. Но именно в нашем городе, пожалуй, зимнему волшебнику оказали по-настоящему дружеский, теплый прием. В окружении сказочных персонажей, День рождения получился по-настоящему праздничным и веселым. Вместе с Дедом Морозом зажгли главную ёлку Новороссийска. Засверкала этим вечером не только наша новогодняя красавица, но, и во всем городе зажглись все новогодние фигуры и украшения. Завершилось торжество традиционно красочным фейерверком. Призываю все предприятия Новороссийска поскорее дополнить новогоднее оформление города, празднично украсив фасады зданий. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2019
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