В Новороссийске открыли главную новогоднюю елку

Знаю, кто в Новороссийске ждал Дня рождения Деда Мороза, который по всей России отмечается сегодня 18 ноября, больше всех, это - наши юные и маленькие жители города, наши дети. Счастлив, видеть столько радости и счастья в их глазах. Нас, жителей Южного города, снег редко балует своим появлением, поэтому на радость новороссийской детворе, ну как не присоединиться к общероссийскому старту новогоднему настроению. Именно с этого момента, Дня рождения Деда Мороза, начинается его большое новогоднее путешествие по городам России. Начали поздравлять Деда Мороза на родине в Великом Устюге. Но именно в нашем городе, пожалуй, зимнему волшебнику оказали по-настоящему дружеский, теплый прием. В окружении сказочных персонажей, День рождения получился по-настоящему праздничным и веселым. Вместе с Дедом Морозом зажгли главную ёлку Новороссийска. Засверкала этим вечером не только наша новогодняя красавица, но, и во всем городе зажглись все новогодние фигуры и украшения. Завершилось торжество традиционно красочным фейерверком. Призываю все предприятия Новороссийска поскорее дополнить новогоднее оформление города, празднично украсив фасады зданий. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2019