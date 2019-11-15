Снежик, снеговик, шапки и носки украсят Сочи к Новому году

Для дневного оформления на курорте повесят гирлянды из искусственной хвои, украшенные шарами определенных цветов: белый, синий, красный, зеленый и золотой. По ночам центральное место в оформлении займут светодиодные гирлянды и световые фигуры в цветовой гамме «морозная свежесть» и «синий морской».

Ключевыми образами праздничного новогоднего украшения станут ель, снежинка и снеговик. Также в концепции появился новый элемент — «Снежик» — снежок и елочный шар одновременно. В новогоднем оформлении отелей рекомендовали использовать элементы, которые ассоциируются с теплом: вязанные рукавицы, носки с орнаментом, шапки и шарфы.

Всего к новогодним и рождественским праздникам на улицах Сочи появятся 17 крупных искусственных елей, в том числе на площадях Искусств и Флага, на горнолыжных курортах, около районных домов культуры и в крупных торгово-развлекательных центрах. Также в городе установят более 260 декоративных флагов, а на ограждениях вдоль гостевого маршрута появятся силуэты снежинок и светодиодные гирлянды.

Во время праздников новогодние поздравления будут транслировать на 27 медиаэкранах и трех медиафасадах. Дополнят праздничную атмосферу арт-объекты и фотозоны, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, администрация Краснодара 5 ноября представила рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий краевой столицы к Новому году.