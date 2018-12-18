К Новому году Сочи оформят в стиле «Южного вьюжного настроения»

Сочи перед Новым годом задекорируют в единой праздничной стилистике «Южное вьюжное настроение»

Обновленная подсветка появится на пальмах. На клумбах установят оленей, снеговиков и шары. Об этом на еженедельной планерке 18 декабря сообщила заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи, начальник отдела разработки дизайна городской среды Елена Попова.

«Будет сделан монтаж консолей снежинки на новой дороге на Красную Поляну, на мосту через реку Мзымту — светоэффект бахромы. В разных районах курорта можно будет увидеть композиции "Дед Мороз и Снегурочка", "Снеговик и подарок", световые надписи "С Новым годом!"», — рассказала Попова.